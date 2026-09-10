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В Рязани осудили женщину за производство наркотиков и покупку поддельного паспорта
Установлено, что 41-летняя осужденная, вступив в преступный сговор, арендовала частный дом в одном из населенных пунктов Рязанского района. В помещении организовали нарколабораторию. При этом женщина предварительно купила поддельный паспорт, который использовала при заключении договора аренды. В период с сентября по октябрь 2024 года соучастники произвели более 800 г наркотического средства, чтобы продать. Преступную деятельность пресекли полицейские. Рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело.

В Рязани осудили женщину за производство наркотиков и покупку поддельного паспорта. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что 41-летняя осужденная, вступив в преступный сговор, арендовала частный дом в одном из населенных пунктов Рязанского района. В помещении организовали нарколабораторию. При этом женщина предварительно купила поддельный паспорт, который использовала при заключении договора аренды.

В период с сентября по октябрь 2024 года соучастники произвели более 800 г наркотического средства, чтобы продать. Преступную деятельность пресекли полицейские.

Рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело. Злоумышленница признана виновной по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления).

Женщине назначили 16,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Также осужденная должна выплатить штраф 100 тысяч рублей.