В Рязани к отопительному сезону готовы двадцать процентов домов

До 15 сентября управляющие компании должны получить паспорта готовности к отопительному сезону на каждый дом. «Если паспорт отсутствует, то предусмотрен административный штраф на юридическое лицо от 250 тысяч рублей», — сообщила начальник госжилинспекции Татьяна Тарасюк. Срок подачи актов в комиссию до 10 сентября, который выдается после комиссия во главе с ГЖИ. «По данным 10 сентября в Рязани документы получили 626 домов из 2683 с центральным отоплением, чуть больше 20 процентов», — как отметили в эфире.

В Рязани обсудили готовность домов к отопительному сезону. Об этом стало известно из эфира «Вести-Рязань».

До 15 сентября управляющие компании должны получить паспорта готовности к отопительному сезону на каждый дом.

«Если паспорт отсутствует, то предусмотрен административный штраф на юридическое лицо от 250 тысяч рублей», — сообщила начальник госжилинспекции Татьяна Тарасюк.

Срок подачи актов в комиссию до 10 сентября, который выдается после комиссия во главе с ГЖИ.

«По данным 10 сентября в Рязани документы получили 626 домов из 2683 с центральным отоплением, чуть больше 20 процентов», — как отметили в эфире.