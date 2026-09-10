В Рязани горел строящийся многоквартирный дом на улице Зубковой
Об этом сообщает региональное МЧС. Пожар произошел 9 сентября в 12:55. Отмечается, что в результате огнем повреждены строительные материалы. Возгорание тушили 11 человек и 3 единицы техники. Площадь распространения огня составила 50 м².
В Рязани горел строящийся многоквартирный дом на улице Зубковой. Об этом сообщает региональное МЧС.
Пожар произошел 9 сентября в 12:55. Отмечается, что в результате огнем повреждены строительные материалы.
Возгорание тушили 11 человек и 3 единицы техники. Площадь распространения огня составила 50 м².