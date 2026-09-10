В России создали препарат для лечения рака печени

Отмечается, что учёные из НМИЦ радиологии Минздрава создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени. Он может также использоваться при лечении метастазов, добавил Зубов. Кроме того, по его словам, в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге создали биотехнологический препарат для лечения острого лейкоза на основе белка особого класса. Он может выявить в организме раковые клетки и уничтожить их, объяснил глава Роспатента. Зубов добавил, что эти и другие разработки уже используются в сфере здравоохранения.

В России создали препарат для лечения рака печени. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным,на сайте правительства.

Отмечается, что учёные из НМИЦ радиологии Минздрава создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени. Он может также использоваться при лечении метастазов, добавил Зубов.

Кроме того, по его словам, в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге создали биотехнологический препарат для лечения острого лейкоза на основе белка особого класса. Он может выявить в организме раковые клетки и уничтожить их, объяснил глава Роспатента.

Зубов добавил, что эти и другие разработки уже используются в сфере здравоохранения.