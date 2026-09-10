В ОП заявили о большом количестве ошибок в экзаменационных билетах на знание ПДД

По словам Холодова, билеты содержат большое количество ошибок и с этим надо разбираться. «Надо, чтобы они [билеты] проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителем», — указал Холодов, добавив, что это будет более полезно будущим автомобилистам, нежели «нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются». Кроме того, по мнению автоэксперта, зачастую вопросы в билетах сформулированы некорректно. Он отметил, ОП РФ запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции ПДД.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов заявил, что в экзаменационных билетах на знание ПДД есть много ошибок. Об этом сообщило 10 сентября ТАСС.

По словам Холодова, билеты содержат большое количество ошибок и с этим надо разбираться.

«Надо, чтобы они [билеты] проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителем», — указал Холодов, добавив, что это будет более полезно будущим автомобилистам, нежели «нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются».

Кроме того, по мнению автоэксперта, зачастую вопросы в билетах сформулированы некорректно.

Он отметил, что ОП РФ запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции ПДД.