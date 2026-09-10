В Москве 16-летний зацепер попал под поезд, ему удалили 40% мозга

В Москве 16-летний подросток получил тяжелые травмы после падения с крыши поезда. По предварительным данным, юноша сорвался, запутался в проводах и оказался под другим составом. Как пишут СМИ, парень получил открытую черепно-мозговую травму. Врачи провели сложную операцию, в ходе которой, по предварительным данным, пришлось удалить около 40% поврежденных тканей мозга. Сейчас подросток находится в коме. О его состоянии после операции не сообщается.

В Москве 16-летний подросток получил тяжелые травмы после падения с крыши поезда. По предварительным данным, юноша сорвался, запутался в проводах и оказался под другим составом.

Как пишут СМИ, парень получил открытую черепно-мозговую травму. Врачи провели сложную операцию, в ходе которой, по предварительным данным, пришлось удалить около 40% поврежденных тканей мозга.

Сейчас подросток находится в коме. О его состоянии после операции не сообщается.

По словам знакомых юноши, он увлекался зацеперством и ранее неоднократно подвергал себя опасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.