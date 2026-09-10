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В Госдуме предложили создать сервис для кредитных каникул
Депутаты Госдумы предложили создать на платформе МСП.РФ единый сервис для подачи заявлений на кредитные каникулы. Авторы инициативы предлагают сделать портал МСП.РФ самостоятельным юридически значимым способом подачи требований о кредитных каникулах по федеральному закону № 276-ФЗ.

Депутаты Госдумы предложили создать на платформе МСП.РФ единый сервис для подачи заявлений на кредитные каникулы. С соответствующим предложением они обратились к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают сделать портал МСП.РФ самостоятельным юридически значимым способом подачи требований о кредитных каникулах по федеральному закону № 276-ФЗ.

Сервис должен позволять предпринимателю выбрать кредитный договор и банк, заполнить заявление по установленной форме, приложить необходимые документы и согласия поручителя или залогодателя. После этого система сможет автоматически передать заявление кредитору и сформировать подтверждение даты и времени его отправки и получения.

Предлагаемый механизм хотят распространить на все организации, на которые распространяется закон, включая банки, микрофинансовые организации и ВЭБ.РФ.