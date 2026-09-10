В Госдуме предложили создать сервис для кредитных каникул

Депутаты Госдумы предложили создать на платформе МСП.РФ единый сервис для подачи заявлений на кредитные каникулы. С соответствующим предложением они обратились к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Об этом пишет РИА Новости.
Авторы инициативы предлагают сделать портал МСП.РФ самостоятельным юридически значимым способом подачи требований о кредитных каникулах по федеральному закону № 276-ФЗ.
Сервис должен позволять предпринимателю выбрать кредитный договор и банк, заполнить заявление по установленной форме, приложить необходимые документы и согласия поручителя или залогодателя. После этого система сможет автоматически передать заявление кредитору и сформировать подтверждение даты и времени его отправки и получения.
Предлагаемый механизм хотят распространить на все организации, на которые распространяется закон, включая банки, микрофинансовые организации и ВЭБ.РФ.