В Госдуме предложили обеспечить российских школьников бесплатным молоком и соком

Депутаты Госдумы России разработали законопроект, который предполагает ежедневное обеспечение учащихся с 1 по 9 классы бесплатными молочными продуктами или соком отечественного производства. Об этом пишет РИА Новости. Законопроект предполагает создание федеральной системы, которая будет обеспечивать школьников питьевым молоком, кисломолочными продуктами или соком прямого отжима в индивидуальных упаковках за счет средств бюджета. Также парламентарии предлагают возложить на Минздрав России функции по регламентации норм и критериев обеспечения этой продукцией, принимая во внимание возможные аллергии у учащихся.

Депутаты Госдумы России разработали законопроект, который предполагает ежедневное обеспечение учащихся с 1 по 9 классы бесплатными молочными продуктами или соком отечественного производства. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект предполагает создание федеральной системы, которая будет обеспечивать школьников питьевым молоком, кисломолочными продуктами или соком прямого отжима в индивидуальных упаковках за счет средств бюджета. Также парламентарии предлагают возложить на Минздрав России функции по регламентации норм и критериев обеспечения этой продукцией, принимая во внимание возможные аллергии у учащихся.

Депутаты отметили, что современные дети часто сталкиваются с проблемой нехватки здорового питания. Они подчеркнули, что дело не только в стоимости продуктов, но и в отсутствии привычки правильно питаться.