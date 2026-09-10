В центре Рязани массово отключили свет
Из-за аварии свет отключили по следующим улицам: Свободы, Щедрина, Подгорная, Скоморошинская, 26 Бакинских комиссаров, Войкова пер., Лево-Лыбедская, Николодворянская, Садовая, Фирсова, Вознесенская, Урицкого, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Совхозный 1-й проезд. Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.
В центре Рязани массово отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
Из-за аварии свет отключили по следующим улицам:
- Свободы,
- Щедрина,
- Подгорная,
- Скоморошинская,
- 26 Бакинских комиссаров,
- Войкова пер.,
- Лево-Лыбедская,
- Николодворянская,
- Садовая,
- Фирсова,
- Вознесенская,
- Урицкого,
- 8 Марта,
- Лермонтова,
- Попова,
- Радиозаводская,
- Совхозная,
- Совхозный 1-й проезд.
Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.