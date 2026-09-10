В августе в Рязани родились Сияна и Клим

В августе в Рязани зарегистрировано 96 новорождённых — 49 мальчиков и 47 девочек. Девочек чаще всего называли Варвара. Второе место у Виктории. Редкие имена, выбранные родителями для дочерей: Элина, Кира, Дарина, Сияна, Вера, Надежда, Любовь, Валентина. Среди мальчиков самым популярным оказалось имя Михаил. Второе место занял Роман. Редкие мужские имена августа: Лев, Клим, Елисей, Демид, Филипп, Илия, Макар, Сергей и Константин.