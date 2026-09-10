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В августе стоимость социально значимых продуктов снизилась на 4,2%
В августе 2026 года цены на социально значимые продукты питания «первой цены» в крупных магазинах снизились на 4,2% по сравнению с июлем. Об этом сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Среди товаров, которые подешевели, черный чай стал дешевле на 23,6%, тушка цыпленка — на 13,4%, сахар — на 12,7%, а гречка — на 9,2%. Также снизились цены на подсолнечное масло, яблоки, картофель и другие продукты. В августе 17 из 25 категорий товаров «первой цены» продавались ниже закупочной стоимости. По сравнению с августом прошлого года, в целом стоимость этих продуктов упала на 3,1%. Наиболее заметное снижение цен произошло на сливочное масло (24,6%) и рис (24%).

В августе 2026 года цены на социально значимые продукты питания «первой цены» в крупных магазинах снизились на 4,2% по сравнению с июлем. Об этом сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Среди товаров, которые подешевели, черный чай стал дешевле на 23,6%, тушка цыпленка — на 13,4%, сахар — на 12,7%, а гречка — на 9,2%. Также снизились цены на подсолнечное масло, яблоки, картофель и другие продукты. В августе 17 из 25 категорий товаров «первой цены» продавались ниже закупочной стоимости.

По сравнению с августом прошлого года, в целом стоимость этих продуктов упала на 3,1%. Наиболее заметное снижение цен произошло на сливочное масло (24,6%) и рис (24%).

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отметил, что снижение цен связано с инвестициями торговых сетей в удержание цен на базовые продукты и поступлением нового урожая в конце лета.