Сотрудники Рязанского приборного завода приняли участие в физкультурном мероприятии «Велозабег. Кубок Ростеха»

Представители Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в состязаниях «Велозабег. Кубок Ростеха» в Москве.

Представители Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в состязаниях «Велозабег. Кубок Ростеха» в Москве.

В программу вошли командные велогонки на дистанции 20 км и 30 км, легкоатлетический забег на 5 км, фестивальный велозаезд. Также для участников и гостей велопробега была создана спортивная зона: дартс, гиря, гантели, упражнения на турнике, отжимания и соревнования с боксерским мешком по силе удара. Участие могли принять как взрослые, так и дети.

Cборная ГРПЗ в составе 10 человек попробовала свои силы в командной велогонке, велозаезде, в личном забеге и других состязаниях. В соревновании по силе удара Марина Простова завоевала бронзу.

«В минувшие выходные я приняла участие в спортивном велофестивале, приводимом Госкорпорацией Ростех. Мне удалось поучаствовать не только в общем велопробеге, но и в некоторых активностях. А в соревновании по силе удара я заняла призовое третье место, за которое мне вручили грамоту и медаль. От состязаний я получила огромный заряд энергии и положительных эмоций и с нетерпением жду следующего велофестиваля. Такие мероприятия объединяют, позволяют найти новых единомышленников из разных организаций и просто активно и продуктивно провести выходной», — поделилась впечатлениями Марина Простова.

Мероприятие организовано Федерацией Велосипедного Спорта России и Госкорпорацией Ростех и проводилось при поддержке Департамента спорта города Москвы. В соревнованиях участвовали сотрудники разных предприятий Госкорпорации Ростех.