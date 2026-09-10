Скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Всеволод Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века, с 1992 по 2017 год, и, как отмечается, сохранил организацию в самые трудные времена и оставив о себе добрую память. Его журналистская карьера началась в 1960 году, когда он стал корреспондентом Архангельского радио. С 1969 по 1986 год он работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», а затем занимал различные должности в Госкомиздате СССР и руководил Главным управлением пропаганды. В 1989—1991 годах был генеральным директором Дирекции программ Центрального телевидения и членом коллегии Гостелерадио СССР.

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева. Он отметил, что для журналистского сообщества это тяжелейшая утрата.

Всеволод Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века, с 1992 по 2017 год, и, как отмечается, сохранил организацию в самые трудные времена и оставив о себе добрую память.

Его журналистская карьера началась в 1960 году, когда он стал корреспондентом Архангельского радио. С 1969 по 1986 год он работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», а затем занимал различные должности в Госкомиздате СССР и руководил Главным управлением пропаганды. В 1989—1991 годах был генеральным директором Дирекции программ Центрального телевидения и членом коллегии Гостелерадио СССР.

Фото: РИА Новости.