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С 2027 года мигранты будут платить налог за неработающих родственников
С 1 января 2027 года работающие в России иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, который находится на территории страны. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть. По его словам, мера направлена на сокращение числа неработающих членов семей мигрантов, постоянно находящихся в России. Она предусмотрена в рамках реализации концепции государственной миграционной политики.

С 1 января 2027 года работающие в России иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, который находится на территории страны. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть, пишет РБК.

По его словам, мера направлена на сокращение числа неработающих членов семей мигрантов, постоянно находящихся в России. Она предусмотрена в рамках реализации концепции государственной миграционной политики.

Кикоть отметил, что число таких иностранцев уже сократилось на 20% — с 1,7 млн человек. В МВД связали это в том числе с установленными правительством правилами приема детей мигрантов в российские школы.