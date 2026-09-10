Рязанских водителей предупредили о провалившемся люке на улице Тимакова

Об этом сообщили в соцсетях. Как отметил автор поста, опасный участок дороги находится на улице Тимакова, в сторону улицы Новоселов. «Будьте осторожнее», — обратился рязанец к водителям. На скриншоте с карт он обвел место с люком.