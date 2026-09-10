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Рязанец предстанет перед судом за хищения товаров с маркетплейса на 3,5 миллиона
Согласно материалам уголовного дела, у фигуранта был опыт работы курьером в нескольких службах доставки. В августе 2025 года он разработал схему, позволявшую получать товары с маркетплейса, не оплачивая их. Следствием установлено, что злоумышленник создавал в приложении торговой площадки подложные личные кабинеты покупателей и курьеров. При этом он использовал купленные в мессенджере фотографии незнакомых людей с паспортами и чужие учетные записи. Злоумышленник оформлял заказ от имени покупателя и принимал его через профиль курьера. По данным полиции, после молодой человек поручал сторонней службе доставки отвезти заказ из пункта выдачи в условленное место. Когда курьер забирал товар — злоумышленник отказывался от получения. Поскольку сотрудник сторонней службы не работал в маркетплейсе, он не получал уведомления и передавал заказ фигуранту.

В Рязани 20-летний житель предстанет перед судом за хищения товаров с маркетплейса на 3,5 миллиона рублей. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Согласно материалам уголовного дела, у фигуранта был опыт работы курьером в нескольких службах доставки. В августе 2025 года он разработал схему, позволявшую получать товары с маркетплейса, не оплачивая их.

Следствием установлено, что злоумышленник создавал в приложении торговой площадки подложные личные кабинеты покупателей и курьеров. При этом он использовал купленные в мессенджере фотографии незнакомых людей с паспортами и чужие учетные записи. Злоумышленник оформлял заказ от имени покупателя и принимал его через профиль курьера.

По данным полиции, после молодой человек поручал сторонней службе доставки отвезти заказ из пункта выдачи в условленное место. Когда курьер забирал товар — злоумышленник отказывался от получения. Поскольку сотрудник сторонней службы не работал в маркетплейсе, он не получал уведомления и передавал заказ фигуранту.

Отмечается, что злоумышленник заказывал одежду, школьные принадлежности, предметы личной гигиены — эти товары он частично использовал для собственных нужд, а некоторые передавал родственникам. Кроме того, рязанец похищал дорогостоящие мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки. Эту технику он продавал через сайт объявлений.

Как выяснило следствие, общий ущерб, причиненный торговой площадке, составил 3 миллиона 345 тысяч рублей.

В апреле 2026 года молодого человека поймали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.