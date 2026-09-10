Рязанец пожаловался на стаю крыс в Октябрьском районе

Рязанец пожаловался на скопление крыс около мусорной площадки между домами на улице Циолковского № 17Б и проезде Яблочкова № 2. Об этом стало известно из социальных сетей. «Они бегают на детской площадке. А когда выкидываешь мусор, стая крыс несется у человека под ногами и не одна-две», — отмечает местный житель. Рязанец попросил принять меры, потому что грызунов становится слишком много. «Повторную дезинфекцию мусорной площадки проведут до конца следующей недели», — пообещали в госжилинспекции.

Рязанец пожаловался на скопление крыс около мусорной площадки между домами на улице Циолковского № 17Б и проезде Яблочкова № 2. Об этом стало известно из социальных сетей.

«Они бегают на детской площадке. А когда выкидываешь мусор, стая крыс несется у человека под ногами и не одна-две», — отмечает местный житель.

Рязанец попросил принять меры, потому что грызунов становится слишком много.

«Повторную дезинфекцию мусорной площадки проведут до конца следующей недели», — пообещали в госжилинспекции.