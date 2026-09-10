Рязанцы заметили экстренные службы у театра кукол
Об этом сообщили в соцсетях. П о словам очевидцев, у здания стоят пожарные машины, реанимация и скорая помощь. «Непонятно, что произошло, но сотрудники МЧС ходят по крыше», — отметили в сообщении. В ведомстве редакции РЗН.инфо уточнили, что ведутся учения.
Рязанцы заметили экстренные службы у театра кукол. Об этом сообщили в соцсетях.
П о словам очевидцев, у здания стоят пожарные машины, реанимация и скорая помощь.
«Непонятно, что произошло, но сотрудники МЧС ходят по крыше», — отметили в сообщении.
В ведомстве редакции РЗН.инфо рассказали, что ведутся учения.