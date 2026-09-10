Рязанцы, усыновляющие ребенка, будут проходить курс подготовки на 72 часа

Будущим приемным родителям придется отучиться не менее 72 академических часов. 30% программы займет теория, 70% — практика: тренинги, практикумы, групповые и индивидуальные занятия. Обучение будет проходить очно или с использованием дистанционных технологий. В программе заложено 12 тематических блоков. Слушателям расскажут, как меняются дети после разрыва с семьей, как переживают горе и потерю, почему ведут себя сложно и как с этим справляться. Отдельно разберут вопросы безопасности, полового воспитания, адаптации ребенка в новом доме и взаимодействия с органами опеки. Будущих родителей научат, как правильно говорить ребенку, что он приемный, расскажут о способах предотвратить сексуальное насилие.

В Рязанской области подготовили проект программы обучения для граждан, желающих взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Будущим приемным родителям придется отучиться не менее 72 академических часов. 30% программы займет теория, 70% — практика: тренинги, практикумы, групповые и индивидуальные занятия. Обучение будет проходить очно или с использованием дистанционных технологий.

В программе заложено 12 тематических блоков. Слушателям расскажут, как меняются дети после разрыва с семьей, как переживают горе и потерю, почему ведут себя сложно и как с этим справляться. Отдельно разберут вопросы безопасности, полового воспитания, адаптации ребенка в новом доме и взаимодействия с органами опеки. Будущих родителей научат, как правильно говорить ребенку, что он приемный, расскажут о способах предотвратить сексуальное насилие.

В конце курса кандидатов ждет итоговое собеседование. По его результатам специалисты вместе с будущими родителями оценят их готовность к усыновлению, личные и семейные ресурсы.

Проект постановления не вступил в силу.