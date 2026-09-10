Рязанцы сообщили об отсутствии горячей воды два месяца на улице Шереметьевская

Рязанцы, живущие на улице Шереметьевская, все еще остаются без горячей воды. Об этом пишут в соцсетях. Жители дома 9 к.2 сообщают, что в их кранах по-прежнему течет ледяная вода. По состоянию на вечер 9 сентября трубы только начали соединять, и никто не включал горячее водоснабжение. В РМПТС утверждают, что ресурс восстановлен и управляющая компания получила информацию о готовности к включению горячей воды. Напомним, что жители дома уже около двух месяцев живут без горячей воды.

Рязанцы, живущие на улице Шереметьевская, все еще остаются без горячей воды. Об этом пишут в соцсетях.

Жители дома 9 к.2 сообщают, что в их кранах по-прежнему течет ледяная вода. По состоянию на вечер 9 сентября трубы только начали соединять, и никто не включал горячее водоснабжение.

В РМПТС утверждают, что ресурс восстановлен и управляющая компания получила информацию о готовности к включению горячей воды.

Напомним, что жители дома уже около двух месяцев живут без горячей воды.