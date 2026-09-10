Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу во дворе на Юбилейной

Жители дома № 12 на улице Юбилейной в Рязани пожаловались на состояние дороги во дворе. По словам горожан, на подъезде к двору образовались ямы, из-за которых автомобилисты создают аварийные ситуации. Жители также рассказали, что в холодное время года дорога превращается в большую лужу с грязью. «Как людям инвалидам проехать на инвалидной коляске по дороге без помощи прохожих? Родителям с колясками, санками? Ни на одном из подъездов нет пандуса для инвалидов. В доме живут пенсионеры. Площадки для машин нет, снесли бы уже давно этот забор, за которым все лето гниют ветки», — пишут рязанцы.

Жители дома № 12 на улице Юбилейной в Рязани пожаловались на состояние дороги во дворе. Пост появился в соцсетях.

По словам горожан, на подъезде к двору образовались ямы, из-за которых автомобилисты создают аварийные ситуации. Жители также рассказали, что в холодное время года дорога превращается в большую лужу с грязью.

«Как людям инвалидам проехать на инвалидной коляске по дороге без помощи прохожих? Родителям с колясками, санками? Ни на одном из подъездов нет пандуса для инвалидов. В доме живут пенсионеры. Площадки для машин нет, снесли бы уже давно этот забор, за которым все лето гниют ветки», — пишут рязанцы.

По словам авторов обращения, жильцы уже проводили общее собрание и выступили за благоустройство территории. Они утверждают, что обращаются с просьбой решить проблему не впервые.