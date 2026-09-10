Российская армия освободила Гоптовку и Зарубинку в Харьковской области

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль села Гоптовка и Зарубинка. Помимо этого, бойцы поразили подразделения ВСУ внутри «котла» в районах Малой Волчьей и Бузова Харьковской области. Блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек в районе Ольховатки. По данным оборонного ведомства, за сутки Украина в районе «котла» в Харьковской области потеряла до 40 военнослужащих. Все попытки прорыва из окружения пресечены.

В Минобороны рассказали о ситуации в зоне спецоперации на 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль села Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области.

Помимо этого, бойцы поразили подразделения ВСУ внутри «котла» в районах Малой Волчьей и Бузова. Блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек в районе Ольховатки.

По данным оборонного ведомства, за сутки Украина в районе «котла» в Харьковской области потеряла до 40 военнослужащих. Все попытки прорыва из окружения пресечены.