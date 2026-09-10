Прокуратура защитила права инвалида II группы в Рязани

После проверки выяснилось, что женщина нуждалась в льготных медикаментах, но из-за их отсутствия в аптеке была вынуждена покупать препараты за свой счёт. Суд удовлетворил иск о взыскании компенсации расходов на самостоятельное приобретение лекарства в размере 12 тысяч рублей и компенсации морального вреда.

Прокуратура защитила права инвалида II группы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После проверки выяснилось, что женщина нуждалась в льготных медикаментах, но из-за их отсутствия в аптеке была вынуждена покупать препараты за свой счёт.

Суд удовлетворил иск о взыскании компенсации расходов на самостоятельное приобретение лекарства в размере 12 тысяч рублей и компенсации морального вреда.