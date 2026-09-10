Полицейские нашли около килограмма марихуаны в частном доме рязанца

Сотрудники ведомства установили причастность 44-летнего мужчины к незаконному обороту наркотиков. При обследовании его дома, расположенного на окраине Рязани, полицейские обнаружили емкости с растительными веществами. Согласно заключению эксперта, в них находились 974 грамма марихуаны и 18 граммов конопли. Предварительно установлено, что летом рязанец вырастил кусты конопли в сельской местности, собрал урожай и изготовил марихуану для личного употребления. Эта версия сейчас проверяется оперативниками. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, что может привести к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет.

В Рязани полицейские изъяли около килограмма марихуаны в частном доме местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники ведомства установили причастность 44-летнего мужчины к незаконному обороту наркотиков.

При обследовании его дома, расположенного на окраине Рязани, полицейские обнаружили емкости с растительными веществами. Согласно заключению эксперта, в них находились 974 грамма марихуаны и 18 граммов конопли. Предварительно установлено, что летом рязанец вырастил кусты конопли в сельской местности, собрал урожай и изготовил марихуану для личного употребления. Эта версия сейчас проверяется оперативниками.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, что может привести к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет.