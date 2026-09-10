Песков заявил, что переговоров об энергетическом перемирии нет

Предметных переговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас не ведется. По его словам, российские предложения по прекращению боевых действий хорошо известны и фактически не изменились по сравнению с условиями, которые Владимир Путин озвучивал в МИД России два года назад. Песков отметил, что с тех пор ситуация на линии боевого соприкосновения для Украины стала значительно хуже.

Предметных переговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, российские предложения по прекращению боевых действий хорошо известны и фактически не изменились по сравнению с условиями, которые Владимир Путин озвучивал в МИД России два года назад.

Песков отметил, что с тех пор ситуация на линии боевого соприкосновения для Украины стала значительно хуже.

Он также сообщил, что Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда стороны перейдут к предметному обсуждению.