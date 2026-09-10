Павел Малков: спасская детская школа искусств после обновления стала современной, уютной и красивой

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на торжественном открытии Спасской школы искусств, которая была капитально отремонтирована в рамках национального проекта «Семья». В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области, куратор Спасского округа Юлия Швакова, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, заместитель министра культуры Дарья Стерлигова, глава муниципального округа Нина Соломонова, руководители, педагоги, учащиеся ДШИ и их родители.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на торжественном открытии Спасской школы искусств, которая была капитально отремонтирована в рамках национального проекта «Семья».

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области, куратор Спасского округа Юлия Швакова, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, заместитель министра культуры Дарья Стерлигова, глава муниципального округа Нина Соломонова, руководители, педагоги, учащиеся ДШИ и их родители.

Губернатор Павел Малков назвал проект модернизации детской школы искусств очень важным для муниципалитета, отметив, что за почти 70 лет существования здание никогда серьезно не обновлялось: устарели инженерные системы, протекала кровля, требовали внимания фасад и цоколь. Капитальный ремонт ДШИ выполнен при федеральной поддержке по нацпроекту «Семья». На оснащение и мебель дополнительно направлены средства из областного бюджета, за счет муниципалитета проведено благоустройство, установлены система безопасности и Интернет.

«По сути, получилось новое учреждение, современное и удобное, где и детям, и педагогам будет комфортно. Очень старались, чтобы школа получилась по-настоящему уютной и красивой. В этом году по программе „Земский работник культуры“ в школу пришел педагог по музыкальному фольклору, появится новое специализированное отделение. Это здорово. Дети должны знать нашу народную культуру и наши традиции, — подчеркнул Павел Маков. — Стараемся уделять внимание каждой школе искусств в регионе — приводим в порядок, обновляем, оснащаем. По нацпроектам за последние четыре года отремонтировано уже семь ДШИ. Еще для 18 — приобрели музыкальные инструменты и оборудование. В этом году капремонт провели в Спасской и Шацкой детских школах искусств, завершаем его в Клепиковской ДШИ и в Скопинской художественной школе. То есть в этом году приведем в порядок еще 4 детские школы искусств. Эту работу обязательно и дальше будем системно продолжать».

Спасская ДШИ расположена в центре г. Спасск-Рязанский. В учреждении ведется обучение по трем направлениям: музыкальное, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество. Дети, в частности, учатся игре на фортепиано, народных, духовых и ударных инструментах, живописи, декоративно-прикладному творчеству. Школу посещают почти 200 человек.

В целом в Рязанской области в текущем году строятся и обновляются 36 социальных объектов, в их числе школы, детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки.