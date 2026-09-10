Опубликован прогноз погоды на 11 сентября в Рязанской области
Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер прогнозируют южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днем — 17…22°С.
Опубликован прогноз погоды на 11 сентября в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер прогнозируют южный, с переходом на западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днем — 17…22°С.