Ночью российские силы атаковали порты и логистические центры Украины

В ночь на 10 сентября ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате атак поражены несколько ключевых объектов. В городе Николаеве уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения украинских военных. Также в порту «Черноморск» Одесской области пострадали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Кроме того, на переходе морем в порт «Одесса» поражены два морских судна типа «сухогруз», осуществлявших доставку грузов для ВСУ, а также буксир, сопровождавший эти суда.

В течение ночи ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны, удары осуществлены с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате атак поражены несколько ключевых объектов. В городе Николаеве уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения украинских военных.

Также в порту «Черноморск» Одесской области пострадали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами.

Кроме того, на переходе морем в порт «Одесса» поражены два морских судна типа «сухогруз», осуществлявших доставку грузов для ВСУ, а также буксир, сопровождавший эти суда.