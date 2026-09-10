Над Россией за ночь сбили 448 беспилотников ВСУ

Отмечается, что БПЛА самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 9 сентября до 8.00 10 сентября силы ПВО. Дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей.