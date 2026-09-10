На маршруте № 7а в Рязани запланировано увеличить количество автобусов до 4

Рязанка пожаловалась, что в районе улицы Халтурина ходит единственный маршрут — № 7а, но дождаться его невозможно. «Невозможно час стоять на остановке и ждать, когда в клинику надо попасть ко времени… Сделайте хотя бы время ожидания нужного транспорта минут 15-20, а не час-полтора», — попросила девушка. В мэрии ответили, что специалисты транспортного управления пересмотрят расписание автобусов № 7а. На этом маршруте сейчас работают 3 автобуса, подчеркнули в ведомстве. «Планируется увеличить их количество до 4», — написали в горадминистрации.

На маршруте № 7а в Рязани запланировано увеличить количество автобусов до 4. Об этом рассказали в горадминистрации в соцсетях.

Рязанка пожаловалась, что в районе улицы Халтурина ходит единственный маршрут — № 7а, но дождаться его невозможно.

«Невозможно час стоять на остановке и ждать, когда в клинику надо попасть ко времени… Сделайте хотя бы время ожидания нужного транспорта минут 15-20, а не час-полтора», — попросила девушка.

В мэрии ответили, что специалисты транспортного управления пересмотрят расписание автобусов № 7а. На этом маршруте сейчас работают 3 автобуса, подчеркнули в ведомстве.

«Планируется увеличить их количество до 4», — написали в горадминистрации.