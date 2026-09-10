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Мошенники начали выдавать себя за организаторов школьных мероприятий
Схема мошенничества выглядит так: родитель получает сообщение в соцсетях от незнакомца, который представляется организатором школьных мероприятий. Он обращается к родителю, а также называет имя ребенка и предлагает роль в сценке. Затем мошенники присылают две ссылки, которые выглядят как видео с прошлогодней сценки и репетицией. Когда родитель открывает ссылки, страница запрашивает доступ к камере. После его предоставления на экране появляется сообщение о том, что аутентификация прошла успешно. Это может позволить мошенникам получить фото или видео человека и собрать информацию о его устройстве. После этого родителю приходит код для смены пароля от «Госуслуг», а затем ему звонят якобы из поддержки и сообщают о «выгруженных документах».

Мошенники начали отправлять сообщения родителям российских школьников, предлагая их детям роли в сценках ко Дню учителя. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Даниил Бориславский, передает «Лента. ру».

Схема мошенничества выглядит так: родитель получает сообщение в соцсетях от незнакомца, который представляется организатором школьных мероприятий. Он обращается к родителю по имени и отчеству, а также называет имя ребенка и предлагает роль в сценке. Затем мошенники присылают две ссылки, которые выглядят как видео с прошлогодней сценки и репетицией. После просмотра родителю предлагают выбрать подарок.

Когда родитель открывает ссылки, страница запрашивает доступ к камере. После его предоставления на экране появляется сообщение о том, что аутентификация прошла успешно. Это может позволить мошенникам получить фото или видео человека и собрать информацию о его устройстве.

После этого родителю приходит код для смены пароля от «Госуслуг», а затем ему звонят якобы из поддержки и сообщают о «выгруженных документах». В итоге родитель начинает получать коды от других сервисов.

Эксперт советует получать информацию о школьных мероприятиях только от классного руководителя и в официальных группах. Если сообщение пришло от незнакомца, нужно проверить информацию у учителя и не переходить по ссылкам. Также стоит рассказать детям о мошенничестве, чтобы они были осторожны.