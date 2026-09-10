Мошенники начали действовать от имени замглавы администрации Рязани Морковина

Мошенники начали звонить жителям Рязани от имени заместителя главы администрации города Павла Морковина. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. По данным ведомства, аферисты пытаются заполучить личные данные рязанцев. Горожан призвали не реагировать на подозрительные звонки и направлять информацию в правоохранительные органы.