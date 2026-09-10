Минпросвещения предложило установить нормы для психологов в школах

Минпросвещения России предложило установить норматив штатной численности педагогов-психологов в детских садах, школах и колледжах. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован для обсуждения, пишет РИА Новости. Согласно проекту, одного педагога-психолога предлагают предусмотреть на 200 воспитанников в детских садах, 300 школьников в общеобразовательных организациях и 500 студентов в колледжах и техникумах. Если приказ примут, общее количество штатных единиц психологов в детских садах России составит 30 459. В школах предусмотрят 59 283 ставки, а в колледжах и техникумах — 6 177.

Минпросвещения России предложило установить норматив штатной численности педагогов-психологов в детских садах, школах и колледжах. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован для обсуждения, пишет РИА Новости.

Согласно проекту, одного педагога-психолога предлагают предусмотреть на 200 воспитанников в детских садах, 300 школьников в общеобразовательных организациях и 500 студентов в колледжах и техникумах.

Если приказ примут, общее количество штатных единиц психологов в детских садах России составит 30 459. В школах предусмотрят 59 283 ставки, а в колледжах и техникумах — 6 177.

Документ предполагается ввести в действие с 1 марта 2027 года.