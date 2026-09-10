Михайловское кружево представили на международной выставке в Индии
С 9 по 11 сентября Национальный центр «Россия» участвует в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели. На российском стенде проходит проект «Универмаг». Народный художник России Татьяна Преснова из Михайловского округа Рязанской области знакомит гостей выставки с михайловским численным цветным кружевоплетением. Преснова проводит мастер-классы, на которых демонстрирует, как рождается геометрический орнамент, рассказывает об особенностях традиционной цветовой палитры и важности точного расчёта пропорций в этой технике.
Михайловское кружево представили на международной выставке в Индии. Об этом пишет ИД «Пресса».
С 9 по 11 сентября Национальный центр «Россия» участвует в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели. На российском стенде проходит проект «Универмаг».
Народный художник России Татьяна Преснова из Михайловского округа Рязанской области знакомит гостей выставки с михайловским численным цветным кружевоплетением.
Преснова проводит мастер-классы, на которых демонстрирует, как рождается геометрический орнамент, рассказывает об особенностях традиционной цветовой палитры и важности точного расчёта пропорций в этой технике.