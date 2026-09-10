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Медведев назвал слух о мобилизации лживой провокацией Киева
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опроверг слухи о возможной мобилизации в России, назвав их лживой провокацией со стороны киевской власти, которая испытывает нехватку человеческих ресурсов. Медведев отметил, что информация о предполагаемой осенней мобилизации является недостоверной и была ранее опровергнута верховным командующим. Он подчеркнул, что потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются настоящими патриотами страны. «Поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», — добавил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опроверг слухи о возможной мобилизации в России, назвав их лживой провокацией со стороны киевской власти, которая испытывает нехватку человеческих ресурсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Ведомости».

Медведев отметил, что информация о предполагаемой осенней мобилизации является недостоверной и была ранее опровергнута верховным командующим.

Он подчеркнул, что потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются настоящими патриотами страны. «Поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», — добавил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин также охарактеризовал слухи о планируемой мобилизации как вбросы, указывая на попытки противника повлиять на результаты выборов в Госдуму.

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина.