Медики заявили, что россиянки могут родить здоровых детей и в 35 лет

По словам врачей, если женщина следит за своим здоровьем, соблюдает все рекомендации по здоровому образу жизни, то она может родить здорового первого ребенка и в 30, и в 35 лет. «Планировать беременность желательно без хронических болезней. Именно поэтому важно проходить регулярные профилактические осмотры, в том числе у врача-гинеколога», — отметили в посте.

Медики заявили, что россиянки могут родить здоровых детей и в 35 лет. Об этом РИА Новости заявили в Союзе педиатров.

По словам врачей, если женщина следит за своим здоровьем, соблюдает все рекомендации по здоровому образу жизни, то она может родить здорового первого ребенка и в 30, и в 35 лет.

«Планировать беременность желательно без хронических болезней. Именно поэтому важно проходить регулярные профилактические осмотры, в том числе у врача-гинеколога», — отметили в посте.