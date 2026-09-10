Эксперты заявили, что красная икра может стать дефицитом к Новому году

Отмечается, что в этом году производство красной икры в России резко сократилось на фоне изменений климата. Выпуск упал с 7,6 тысячи тонн до 2,6 тысячи, это самый низкий показатель примерно за 20 лет. За год цена выросла на 79% и достигла примерно 18 600 рублей за килограмм.

Эксперты заявили, что красная икра может стать дефицитом к Новому году. Об этом сообщает «Лента. ру».

Отмечается, что в этом году производство красной икры в России резко сократилось на фоне изменений климата. Выпуск упал с 7,6 тысячи тонн до 2,6 тысячи, это самый низкий показатель примерно за 20 лет.

За год цена выросла на 79% и достигла примерно 18 600 рублей за килограмм.