Эксперт: Киев может лишиться 50% европейской помощи из-за Зеленского

Владимир Зеленский рискует потерять до 50% финансовой помощи из-за требований о выделении средств и возможного поворота Европы к переговорам с Россией. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на политолога Юрия Самонкина. Он отметил, что уже сейчас наблюдается сокращение западного финансирования на 30%, а в следующем году эта цифра может возрасти почти до половины. Эксперт подчеркнул, что запросы Зеленского на поставку более 700 ракет Patriot в квартал сталкиваются с реальными ограничениями: Европа и Запад способны произвести такое количество только за год. По его мнению, это может привести к тому, что Украина получит устаревшее или даже контрафактное оружие, а поставки могут быть перенесены на 2027 год.

Владимир Зеленский рискует потерять до 50% финансовой помощи из-за требований о выделении средств и возможного поворота Европы к переговорам с Россией. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на политолога Юрия Самонкина.

Он отметил, что уже сейчас наблюдается сокращение западного финансирования на 30%, а в следующем году эта цифра может возрасти почти до половины.

Эксперт подчеркнул, что запросы Зеленского на поставку более 700 ракет Patriot в квартал сталкиваются с реальными ограничениями: Европа и Запад способны произвести такое количество только за год. По его мнению, это может привести к тому, что Украина получит устаревшее или даже контрафактное оружие, а поставки могут быть перенесены на 2027 год.

Самонкин также отметил, что постоянные просьбы о финансировании, особенно на фоне коррупционных скандалов, негативно сказываются на восприятии Зеленского в Европе. Политики начинают задаваться вопросами о целесообразности дальнейшего спонсирования Киева и о том, куда уходят выделенные средства.