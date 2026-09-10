ЦБ вновь снизил курс доллара на 10 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на пятницу. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением. Курс юаня снизился на 0,17 рубля и составил 12,56 рубля. Доллар подешевел на 1,11 рубля — до 84,35 рубля. Курс евро уменьшился на 0,97 рубля и составил 98,29 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на пятницу. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением.

Курс юаня снизился на 0,17 рубля и составил 12,56 рубля. Доллар подешевел на 1,11 рубля — до 84,35 рубля. Курс евро уменьшился на 0,97 рубля и составил 98,29 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.