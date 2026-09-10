Более 11 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки на дорогах области выявили 11316 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также выявлено 56 нарушений, связанных с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, 11 нарушений — водители грузовых автомобилей, 1 нарушение — водители автобусов.

Более 11 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за сутки на дорогах области выявили 11316 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Также выявлено 56 нарушений, связанных с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, 11 нарушений — водители грузовых автомобилей, 1 нарушение — водители автобусов.