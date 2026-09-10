Более 10 нарушивших ПДД пешеходов поймали в Рязанской области

В Рязанской области прошел рейд «Пешеход». Об этом сообщила ГАИ по региону. В ходе мероприятий сотрудники ГАИ поймали более 10 пешеходов, нарушивших ПДД. Напомним, рейд с целью снижения аварийности с участием пеших участников дорожного движения состоялся в среду, 9 сентября.