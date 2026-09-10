«Автоваз» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»

«Автоваз» зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка на регистрацию была подана 17 февраля 2026 года, а 9 сентября регистрацию одобрили. Об этом сообщает ТАСС. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «Автоваза» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором журналист спросил, может ли компания выпускать автомобили, аналогичные BMW. На вопрос Груненков ответил: «Можно, а зачем?».

«Автоваз» зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка на регистрацию была подана 17 февраля 2026 года, а 9 сентября регистрацию одобрили. Об этом сообщает ТАСС.

Товарный знак зарегистрировали сразу по 10 классам Международной классификации товаров и услуг. Он охватывает автомобили и запчасти, печатную продукцию, изделия из кожи, одежду и обувь, игрушки, безалкогольные напитки, рекламу, передачу сообщений и изображений, а также постановку шоу.

Регистрация товарного знака действует до 17 февраля 2036 года.

Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «Автоваза» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором журналист спросил, может ли компания выпускать автомобили, аналогичные BMW. На вопрос Груненков ответил: «Можно, а зачем?».