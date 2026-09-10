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А что в кино? «Хитрый койот», «Охота на императора» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедия «Между нами, девочками» (Россия). Три подруги отправляются в SPA-уикенд, чтобы отдохнуть от быта, семейных ролей и свекровей, но их планы рушатся, когда к ним неожиданно присоединяется будущая свекровь одной из них. Побег от реальности превращается в настоящую проверку дружбы, ведь все три женщины смотрят на жизнь по-разному.

Мультфильм «Хитрый койот» (США). Легендарный Хитрый Койот оказывается среди людей и, устав быть вечной жертвой неудачных изобретений корпорации «АКМЕ», нанимает адвоката и подаёт на компанию в суд. Теперь его ждёт судебная битва с безжалостным корпоративным юристом, для которого прибыль важнее справедливости.

Историческая драма «Охота на императора» (Россия). После взятия Москвы Наполеон занимает Кремль, а рядом с ним находится верный генерал Мишель Клеман, потомок русского боярина. Тем временем монахи готовят покушение на императора, а юная дворянка Мария, желая отомстить за брата, оказывается втянута в опасную игру, где зарождающаяся связь с Мишелем меняет судьбы всех участников.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».