350 тысяч за третьего ребенка могут получить молодые семьи в Рязанской области

В 33 российских регионах молодые семьи смогут получить единовременные выплаты при рождении третьего ребенка. Размер выплат составляет 300 тысяч рублей и более, и они предназначены для родителей, которым на момент рождения ребенка меньше 36 лет. На начало сентября 2026 года такие выплаты установили власти в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Удмуртии и других областях. Самая высокая выплата в 600 тысяч рублей предусмотрена в Псковской области, где сумма была увеличена в два раза. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях семьи могут рассчитывать на 350 тысяч рублей. В Тверской области выплаты составляют 300 тысяч за третьего ребенка и больше за четвертого и пятого.

В 33 российских регионах молодые семьи смогут получить единовременные выплаты при рождении третьего ребенка. Размер выплат составляет 300 тысяч рублей и более, и они предназначены для родителей, которым на момент рождения ребенка меньше 36 лет. Как отмечает РИА Новости, чтобы получить помощь, семьи должны быть зарегистрированы в этом регионе.

На начало сентября 2026 года такие выплаты установили власти в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Удмуртии и других областях. Самая высокая выплата в 600 тысяч рублей предусмотрена в Псковской области, где сумма была увеличена в два раза. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях семьи могут рассчитывать на 350 тысяч рублей. В Тверской области выплаты составляют 300 тысяч за третьего ребенка и больше за четвертого и пятого.

В других регионах также есть меры поддержки для молодых семей, но они могут отличаться от единовременных выплат.