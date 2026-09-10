14 тысячам рязанцев необходимо провести поверку счетчиков газа до конца 2026 года

Отмечается, что решение о поверке или замене счетчика газа абонент принимает самостоятельно. Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет. Важно, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. По истечении межповерочного интервала, либо в случае нарушения целостности пломбы, показания счетчика об объеме потребленного газа не будут учтены. В таких случаях абонентам начисляется плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

14 тысяч 33 абонента компании «Газпром межрегионгаз Рязань» должны провести поверку или замену своих приборов учета газа до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что решение о поверке или замене счетчика газа абонент принимает самостоятельно. Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет. Важно, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика.

По истечении межповерочного интервала, либо в случае нарушения целостности пломбы, показания счетчика об объеме потребленного газа не будут учтены. В таких случаях абонентам начисляется плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

Узнать дату следующей поверки абоненты могут несколькими способами:

в паспорте газового счетчика;

в квитанциях, где поставщик газа заранее размещает напоминания;

в «Личном кабинете абонента» или в приложении «Мой газ».

Чтобы провести поверку прибора учета, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, которая имеет аккредитацию на проведение данных работ.