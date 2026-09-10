13-летний подросток попал под колеса «ГАЗели» в Рязанской области

Авария произошла вечером 9 сентября в поселке Сынтул в Касимовском округе. Столкнулись «ГАЗель» и мопед «Альфа». За рулём автомобиля был 38‑летний водитель, мопедом управлял 13‑летний подросток. Мальчик получил травмы и обращался за медицинской помощью. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.