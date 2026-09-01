ВС РФ поразили два сухогруза, задействованных в интересах ВСУ

Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В течение дня ударные беспилотники поразили логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, который использовали для хранения и распределения грузов военного назначения. Кроме того, российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом. Один из них находился в порту «Южный», второй — в акватории Черного моря.

Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение дня ударные беспилотники поразили логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, который использовали для хранения и распределения грузов военного назначения.

Кроме того, российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом. Один из них находился в порту «Южный», второй — в акватории Черного моря.

По данным Минобороны, на судах находились военное имущество, вооружение и боеприпасы для ВСУ.