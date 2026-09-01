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Власти РФ поручили усилить контроль за ценами на независимых АЗС
Как указано в публикации, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте рынка. Отмечается, что особое внимание уделено исполнению соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. Совместно с регионами продолжат работу по реализации достигнутых договоренностей. В правительстве подчеркнули, что профильные ведомства должны отслеживать ход их исполнения и, если потребуется, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильность поставок.

В России усилят контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение Минэнерго и ФАС дал вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили 31 августа в пресс-службе правительства.

Как указано в публикации, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте.

Отмечается, что особое внимание уделено исполнению соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. Совместно с регионами продолжится работа по реализации достигнутых договоренностей. В правительстве подчеркнули, что профильные ведомства должны отслеживать ход их исполнения и, если потребуется, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Ранее стало известно, что правительство планирует создать систему мониторинга за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, начиная с объемов от 1 тонны, и планирует новые меры контроля цен на топливо.