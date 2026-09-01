Власти РФ поручили усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Как указано в публикации, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте рынка. Отмечается, что особое внимание уделено исполнению соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. Совместно с регионами продолжат работу по реализации достигнутых договоренностей. В правительстве подчеркнули, что профильные ведомства должны отслеживать ход их исполнения и, если потребуется, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильность поставок.

В России усилят контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение Минэнерго и ФАС дал вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили 31 августа в пресс-службе правительства.

Как указано в публикации, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте.

Отмечается, что особое внимание уделено исполнению соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. Совместно с регионами продолжится работа по реализации достигнутых договоренностей. В правительстве подчеркнули, что профильные ведомства должны отслеживать ход их исполнения и, если потребуется, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильность поставок.