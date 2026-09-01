Вертолет санавиации экстренно доставил пациента в Рязань

Со ссылкой на сотрудников Сараевской районной больницы отмечается, что мужчина 1959 года рождения поступил в хирургическое отделение ночью. Ему оказали первую помощь. Медики оценили состояние больного и решили транспортировать его в ОКБ, где лечение продолжат профильные специалисты.

Вертолет санавиации 1 сентября экстренно доставил пациента с аневризмой аорты из рабочего поселка Сараи в Рязань. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Со ссылкой на сотрудников Сараевской районной больницы отмечается, что мужчина 1959 года рождения поступил в хирургическое отделение ночью. Ему оказали первую помощь.

Медики оценили состояние больного и решили транспортировать его в ОКБ, где лечение продолжат профильные специалисты.