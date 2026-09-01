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В список внеклассного чтения для школьников добавили новые книги
Минпросвещения России подготовило перечень литературы для внеклассного чтения школьников. В список вошли произведения о семье, природе, приключениях, подвигах и нравственном выборе. Ученикам 5-9-х классов предложили прочесть, в частности, «Повесть о Зое и Шуре» Любови Космодемьянской, «Республику ШКИД» Леонида Пантелеева и Григория Белых, а также «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского. Для старшеклассников в перечень вошли «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Два капитана» Вениамина Каверина и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Минпросвещения России подготовило перечень литературы для внеклассного чтения школьников. В список вошли произведения о семье, природе, приключениях, подвигах и нравственном выборе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для учеников 1-4-х классов рекомендуют сказки, рассказы и небольшие повести. Среди них — «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна, «Приключения Электроника» Евгения Велтистова, «Цветик-семицветик» Валентина Катаева и «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского.

В образовательную программу литературного чтения также включили произведения «Моя Вообразилия» Бориса Заходера, «Под грибом» Владимира Сутеева, «Косточка» Льва Толстого, «Еж» Михаила Пришвина, «Три товарища» Валентины Осеевой и другие рассказы и сказки.

Ученикам 5-9-х классов предложили прочесть, в частности, «Повесть о Зое и Шуре» Любови Космодемьянской, «Республику ШКИД» Леонида Пантелеева и Григория Белых, а также «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского.

Для старшеклассников в перечень вошли «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Два капитана» Вениамина Каверина и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.